Присутствие российского миротворческого контингента в Приднестровье может быть прекращено при условии достижения значимого прогресса в урегулировании регионального конфликта. Москва никогда не отказывалась от вывода своих сил в случае примирения сторон, заявил посол России в Кишинёве Олег Озеров.

«Вопрос о выводе российского контингента уже обсуждался раньше. Более того, российская сторона никогда не говорила о том, что он не будет выведен. Российская сторона говорит о том, что это должно быть сделано в рамках прогресса самого приднестровского урегулирования», — сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

Озеров напомнил о международно признанном формате «5+2» и соглашении 1992 года, на основании которого Россия выступает не только как посредник, но и как гарант стабильности в регионе. Присутствие миротворцев, по словам посла, служит ключевой гарантией предотвращения возобновления боевых действий и обеспечивает соблюдение условий перемирия, достигнутых в 1992 году.

Посол предостерёг от преждевременного шага: именно российские войска остановили кровопролитие в 1992 году. Поэтому вывод контингента возможен лишь при полноценном возобновлении переговорного процесса и создании условий для всеобъемлющего урегулирования отношений между Тирасполем и Кишинёвом.