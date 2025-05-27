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Регион
27 мая, 06:17

Москва готова отдать приказ об отводе миротворцев из Приднестровья при одном условии

Посол Озеров: РФ отведёт миротворцев из ПМР, если стороны достигнут прогресса

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Curt Bauer

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Curt Bauer

Присутствие российского миротворческого контингента в Приднестровье может быть прекращено при условии достижения значимого прогресса в урегулировании регионального конфликта. Москва никогда не отказывалась от вывода своих сил в случае примирения сторон, заявил посол России в Кишинёве Олег Озеров.

«Вопрос о выводе российского контингента уже обсуждался раньше. Более того, российская сторона никогда не говорила о том, что он не будет выведен. Российская сторона говорит о том, что это должно быть сделано в рамках прогресса самого приднестровского урегулирования», — сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

Озеров напомнил о международно признанном формате «5+2» и соглашении 1992 года, на основании которого Россия выступает не только как посредник, но и как гарант стабильности в регионе. Присутствие миротворцев, по словам посла, служит ключевой гарантией предотвращения возобновления боевых действий и обеспечивает соблюдение условий перемирия, достигнутых в 1992 году.

Посол предостерёг от преждевременного шага: именно российские войска остановили кровопролитие в 1992 году. Поэтому вывод контингента возможен лишь при полноценном возобновлении переговорного процесса и создании условий для всеобъемлющего урегулирования отношений между Тирасполем и Кишинёвом.

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К сожалению, пока что разрядкой там и не пахнет. Ранее депутат Верховного совета Приднестровья заявил, что Евросоюз отправил в Молдавию немецких военных «консультантов», которые будут готовить военнослужащих к войне против России. Само столкновение, по его мнению, начнётся в конце 2020-х годов.

Владимир Озеров
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