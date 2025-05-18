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Регион
18 мая, 12:38

В Приднестровье заявили о подготовке ЕС к войне с Россией

Депутат ПМР Сафонов: ЕС направил в Молдавию военных для подготовки к войне с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Евросоюз направил в Молдавию немецких военных «консультантов» для подготовки к потенциальному вооружённому столкновению с Россией. Об этом заявил депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов.

«Прибытие немецких военных «консультантов» в Кишинёв является эпизодом европолитики наших дней. А сама европолитика и есть курс на новую войну, которую ЕС, судя по всему, планирует вести своими силами против России в конце 2020-х — начале 2030-х годов», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

По словам депутата, с приходом Фридриха Мерца к власти в ФРГ начала складываться коалиция, ориентированная на европейскую интеграцию и милитаризацию, в которую вошли Великобритания, Германия и Франция. Сафонов также заявил, что открытие консультационного пункта Бундесвера в Кишинёве является первым шагом к переходу молдавской армии на стандарты НАТО.

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А ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отверг возможность направления военных контингентов стран НАТО или ЕС на Украину. После переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони он подчеркнул, что этот вопрос даже не обсуждается в политических кругах.

Наталья Демьянова
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