В новом учебнике по истории Молдавии говорится, что конфликт в Приднестровье был прямым противостоянием Молдовы и России, в котором Москва поддерживала самопровозглашённую ПМР из собственных геополитических интересов. С учебным изданием ознакомилось РИА «Новости».

Как разобрался корреспондент агентства, авторы учебника посвятили отдельный раздел событиям, связанным с конфликтами внутри страны в начале 1990-х годов. По их мнению, ситуация в Приднестровье якобы была «войной за сохранение территориальной целостности и независимости Республики Молдова». Местные историки настаивают, что сторонами конфликта были Кишинёв и Москва, которая выступала «в поддержку самопровозглашённой 2 сентября 1990 года ПМР».

Такой подход упрощает сложную природу конфликта, корни которого лежат в этнополитических противоречиях, возникших на фоне распада СССР. Население Приднестровья, где значительную часть составляют русские и украинцы, выступило против курса Кишинёва на сближение с Румынией, что привело к провозглашению ПМР в 1990 году. Вооружённое противостояние 1992 года стало следствием попытки силового решения вопроса, предпринятой молдавскими властями.