Путин призвал народы Молдавии и Грузии сохранить добрые традиции дружбы

Президент РФ Владимир Путин по случаю юбилея Победы направил поздравления лидерам стран-бывших республик СССР, Израиля, а также народам Грузии и Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В обращениях к народам Грузии и Молдавии Владимир Владимирович призвал сохранить завещанные нам добрые традиции дружбы и взаимопомощи, не позволить предать забвению общее историческое наследие и посеять рознь между дружественными народами», — указано в поздравительной телеграмме от главы государства по случаю 80-летия Победы.

Президент также подчеркнул необходимость сохранения исторической памяти о поколении победителей и бескомпромиссной борьбы с любыми попытками искажения истории, оправдания нацизма и его преступлений.