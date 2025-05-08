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8 мая, 09:34

Путин призвал народы Молдавии и Грузии сохранить добрые традиции дружбы

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин по случаю юбилея Победы направил поздравления лидерам стран-бывших республик СССР, Израиля, а также народам Грузии и Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В обращениях к народам Грузии и Молдавии Владимир Владимирович призвал сохранить завещанные нам добрые традиции дружбы и взаимопомощи, не позволить предать забвению общее историческое наследие и посеять рознь между дружественными народами», — указано в поздравительной телеграмме от главы государства по случаю 80-летия Победы.

Президент также подчеркнул необходимость сохранения исторической памяти о поколении победителей и бескомпромиссной борьбы с любыми попытками искажения истории, оправдания нацизма и его преступлений.

Напомним, что на Парад Победы в Москву приедут 29 лидеров из разных стран. Они вместе с президентом России Владимиром Путиным возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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Наталья Демьянова
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