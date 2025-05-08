Германия, Чехия и не только: Стало известно, евродепутаты каких стран посетят Москву 9-10 мая
Пять депутатов Европарламента намерены приехать в Москву на 80-летие Победы
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Делегация из пяти членов Европарламента, представляющих Германию, Чехию, Словакию и Кипр, готовится посетить Москву в период с 9 по 10 мая. В составе делегации — политики из Германии Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених от партии BSW. Их визит связан с чествованием памяти погибших во время Второй мировой войны.
«По случаю 80-й годовщины капитуляции нацистской Германии и окончания Второй мировой войны в Европе мы отправимся в Москву с группой из пяти депутатов Европарламента из Словакии, Чехии, Германии и с Кипра с двухдневным визитом с 9 по 10 мая 2025 года», — говорится в заявлении немецких политиков, которое оказалось в распоряжении ТАСС.
В рамках визита они посетят мероприятия по случаю годовщины Победы над нацизмом. Также запланированы их встречи и обсуждения с депутатами и представителями политической и культурной сфер.
Как заявили сами евродепутаты, их визит в российскую столицу обусловлен объявлением Россией прекращения боевых действий на Украине в период торжеств по случаю 80-й годовщины Победы. Они считают, что приоритетом для Евросоюза должно стать не перевооружение, а дипломатические усилия, поиск долгосрочного мира на европейском континенте и формирование новой основы для отношений Европы и России.
«Мы также хотим послать сигнал, что мы заботимся о том, чтобы оружие на Украине постоянно хранило молчание. Мы считаем продолжение войны, за которое выступает ЕС, катастрофическим», — указали политики.
Лидер BSW Сара Вагенкнехт уже подтвердила, что 9 мая в Москву приедет Фирмених. Также в партии рассказали, что из представитель возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата, но участвовать в военном параде или государственных мероприятиях не будет. В связи с этим в Германии не видят поводов для критики в адрес их представителя.
Ранее сообщалось, что на Параде Победы в Москве будут присутствовать 29 лидеров из разных стран мира. Вместе с российским лидером Владимиром Путиным они намерены возложить венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Также Москву в день торжественного мероприятия посетит европейский гость — внук Шарля де Голля, Пьер де Голль. Вместе с ним приедут и другие почётные гости. Первые иностранные лидеру уже прибывают в российскую столицу — Кремль поделился уникальными кадрами.