Германия, Чехия и не только: Стало известно, евродепутаты каких стран посетят Москву 9-10 мая

Делегация из пяти членов Европарламента, представляющих Германию, Чехию, Словакию и Кипр, готовится посетить Москву в период с 9 по 10 мая. В составе делегации — политики из Германии Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених от партии BSW. Их визит связан с чествованием памяти погибших во время Второй мировой войны.

«По случаю 80-й годовщины капитуляции нацистской Германии и окончания Второй мировой войны в Европе мы отправимся в Москву с группой из пяти депутатов Европарламента из Словакии, Чехии, Германии и с Кипра с двухдневным визитом с 9 по 10 мая 2025 года», — говорится в заявлении немецких политиков, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

В рамках визита они посетят мероприятия по случаю годовщины Победы над нацизмом. Также запланированы их встречи и обсуждения с депутатами и представителями политической и культурной сфер.

Как заявили сами евродепутаты, их визит в российскую столицу обусловлен объявлением Россией прекращения боевых действий на Украине в период торжеств по случаю 80-й годовщины Победы. Они считают, что приоритетом для Евросоюза должно стать не перевооружение, а дипломатические усилия, поиск долгосрочного мира на европейском континенте и формирование новой основы для отношений Европы и России.

«Мы также хотим послать сигнал, что мы заботимся о том, чтобы оружие на Украине постоянно хранило молчание. Мы считаем продолжение войны, за которое выступает ЕС, катастрофическим», — указали политики.