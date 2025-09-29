«Дальше от России, ближе к Европе»: Политолог усомнился в честности выборов в Молдавии
Политолог Брутер: После победы партии Санду в Молдавии ничего не изменится
Обложка © ТАСС / АР
Прошедшие в Молдове выборы нельзя назвать честными. Таким мнением с Life.ru поделился эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, большинство оппозиционных партий были сняты с гонки, а страну ждёт ещё более жёсткий контроль со стороны Запада.
Результаты выборов в Молдове нечестные. Население страны ведь не спрашивают. Население не спрашивают, его ставят перед фактом. Никого не интересует, что думает по этому поводу население. Всё дальше от России и ещё ближе к Европе. Как и было. Они будут стремиться к тому, чтобы Россия не могла ничего изменить.
По словам Брутера, после победы партии президента Майи Санду ситуация в республике останется прежней, однако западное влияние станет ещё сильнее. Эксперт считает, что Молдова будет двигаться всё дальше от России и ближе к Европе, а любые попытки оппозиции самоорганизоваться будут пресекаться.
Напомним, что по итогам подсчёта всех протоколов на территории Молдовы оппозиционные силы, включая «Патриотический блок», получили больше голосов, чем правящая партия «Действие и солидарность», основанная президентом Майей Санду. Однако при учёте голосов из-за рубежа именно партия власти вышла в лидеры. В Кремле также отмечали, что обсуждать урегулирование приднестровского конфликта с нынешним руководством Молдавии практически невозможно. При этом ситуация в Приднестровье остаётся относительно спокойной, хотя полностью исключать угрозу провокаций нельзя.
