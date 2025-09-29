Результаты выборов в Молдове нечестные. Население страны ведь не спрашивают. Население не спрашивают, его ставят перед фактом. Никого не интересует, что думает по этому поводу население. Всё дальше от России и ещё ближе к Европе. Как и было. Они будут стремиться к тому, чтобы Россия не могла ничего изменить.