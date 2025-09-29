Песков: Кишинёв лишил сотни тысяч молдаван в России возможности проголосовать
Сотни тысяч граждан Молдавии не смогли реализовать своё избирательное право на выборах в парламент республики, находясь на территории России. Такую оценку ситуации дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
Он пояснил, что причиной сложившейся проблемы стала недостаточная организация избирательного процесса со стороны республики. По его словам, для огромного числа потенциальных избирателей было открыто всего два избирательных участка. Такого количества пунктов для голосования было категорически недостаточно для обеспечения возможности проголосовать всем желающим.
Напомним, что по итогам обработки 100% протоколов на территории Молдавии оппозиционные силы, включая «Патриотический блок», опередили правящую Партию действия и солидарности (ПДС), учреждённую президентом Майей Санду. На внутренних избирательных участках оппозиция набрала в сумме 49,54% голосов против 44,13% у ПДС. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, ПДС потеряет около десяти мандатов в парламенте, получив 53 депутатских места, в то время как оппозиция сможет рассчитывать на 48 мандатов.
