Песков: Кишинёв лишил сотни тысяч молдаван в России возможности проголосовать

Сотни тысяч граждан Молдавии не смогли реализовать своё избирательное право на выборах в парламент республики, находясь на территории России. Такую оценку ситуации дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Он пояснил, что причиной сложившейся проблемы стала недостаточная организация избирательного процесса со стороны республики. По его словам, для огромного числа потенциальных избирателей было открыто всего два избирательных участка. Такого количества пунктов для голосования было категорически недостаточно для обеспечения возможности проголосовать всем желающим.