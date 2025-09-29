В Кремле объяснили невозможность диалога по Приднестровью

Обсуждение урегулирования приднестровского конфликта с нынешним руководством Молдавии является практически невозможным. Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он охарактеризовал приднестровское урегулирование как сложную тему, отметив, что вести диалог по этому вопросу с Кишинёвом крайне затруднительно.

«Имея в качестве визави нынешнее руководство Молдовы, конечно, сейчас об этом говорить очень сложно и почти невозможно. Имеется в виду такое руководство Молдовы, которое фактически исключает диалог с Российской Федерацию», — пояснил Песков.

Таким образом, представитель Кремля связал отсутствие прогресса в переговорном процессе с нежеланием молдавских властей поддерживать контакты с Москвой.