29 сентября, 09:41

В Кремле объяснили невозможность диалога по Приднестровью

Песков: Диалог по Приднестровью с нынешним руководством Молдавии невозможен

Обложка © Life.ru

Обсуждение урегулирования приднестровского конфликта с нынешним руководством Молдавии является практически невозможным. Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он охарактеризовал приднестровское урегулирование как сложную тему, отметив, что вести диалог по этому вопросу с Кишинёвом крайне затруднительно.

«Имея в качестве визави нынешнее руководство Молдовы, конечно, сейчас об этом говорить очень сложно и почти невозможно. Имеется в виду такое руководство Молдовы, которое фактически исключает диалог с Российской Федерацию», — пояснил Песков.

Таким образом, представитель Кремля связал отсутствие прогресса в переговорном процессе с нежеланием молдавских властей поддерживать контакты с Москвой.

Напомним, что по итогам обработки 100% протоколов на территории Молдавии оппозиционные силы, включая «Патриотический блок», опередили правящую Партию действия и солидарности (ПДС), учреждённую президентом Майей Санду. На внутренних избирательных участках оппозиция набрала в сумме 49,54% голосов против 44,13% у ПДС. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, ПДС потеряет около десяти мандатов в парламенте, получив 53 депутатских места, в то время как оппозиция сможет рассчитывать на 48 мандатов.

