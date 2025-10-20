Песков рассказал, как ветреность Киева осложняет поиск мирного решения конфликта
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Позиция киевского режима полна противоречий, что осложняет поиск дипломатического решения конфликта. Такое заявление на брифинге для журналистов сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы видим весьма противоречивые заявления из Киева, которые делаются. Мы видим, что позиция киевского режима тоже полна противоречий. Всё это, конечно, не способствуют процессу мирного урегулирования», — сказал официальный спикер Кремля.
Шестнадцатого октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых российский лидер поздравил американского коллегу с достижением перемирия в секторе Газа. Также Путин выразил благодарность супруге Трампа, Мелании, за её участие в гуманитарной миссии по возвращению российских и украинских детей. По итогам беседы Дональд Трамп объявил о намерении организовать личную встречу с Владимиром Путиным на территории Венгрии, и переговоры с Будапештом по этому вопросу уже идут. Дмитрий Песков подтвердил, что решение о проведении саммита в Венгрии было взаимным и отражает особый статус этой страны в структурах НАТО и ЕС.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.