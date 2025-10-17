Песков заявил о провокациях Запада в отношении Украины для продолжения войны
Обложка © Life.ru
Европейские страны активно подталкивают Киев к продолжению военных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, именно амбиции Запада всячески удерживают Украину от поиска мирных решений.
«Мы видим, кто и как активно сподвигает киевский режим на продолжение войны, кто пытается всячески удержать киевский режим от каких-то раздумий над переходом в мирное русло. Это европейские страны, которые сейчас буквально зашлись в своих милитаристских амбициях. Ситуация такая», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Ранее Песков выразил соболезнования родным военного корреспондента Ивана Зуева, который погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Также он пожелал скорейшего выздоровления его коллеге Юрию Войткевичу.
