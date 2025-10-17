Европейские страны активно подталкивают Киев к продолжению военных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, именно амбиции Запада всячески удерживают Украину от поиска мирных решений.

«Мы видим, кто и как активно сподвигает киевский режим на продолжение войны, кто пытается всячески удержать киевский режим от каких-то раздумий над переходом в мирное русло. Это европейские страны, которые сейчас буквально зашлись в своих милитаристских амбициях. Ситуация такая», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.