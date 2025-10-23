Генсек НАТО Рютте заявил об отсутствии мирного плана по Украине

Глава Североатлантического блока Марк Рютте сообщил об отсутствии подготовленного плана по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

«Если есть мирный план, то это то, что президент (США. — Прим. Life.ru) заявил в прошлую пятницу — остановитесь, где находитесь, и прекратите сражаться», — заявил Рютте.

По его словам, никакого мирного плана на столе нет.