Генсек НАТО Рютте заявил об отсутствии мирного плана по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Глава Североатлантического блока Марк Рютте сообщил об отсутствии подготовленного плана по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.
«Если есть мирный план, то это то, что президент (США. — Прим. Life.ru) заявил в прошлую пятницу — остановитесь, где находитесь, и прекратите сражаться», — заявил Рютте.
По его словам, никакого мирного плана на столе нет.
Ранее министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп разочарован текущим статусом переговорного процесса по прекращению конфликта вокруг Украины. До этого республиканец прокомментировал возможные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что решение о проведении встречи пока не было принято, поскольку ему не хотелось бы тратить время напрасно. Позже Трамп сообщил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште, но намерен провести её в будущем.
