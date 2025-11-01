Россия и США
31 октября, 23:43

Британский журналист назвал последним вздохом переброску спецназа ГУР Украины под Покровск

Кадры высадки с вертолётов. Обложка © X/olliecarroll

Кадры высадки с вертолётов. Обложка © X/olliecarroll

Британский журналист и корреспондент издания The Economist Оливер Кэрролл опубликовал видео, на котором, по его словам, запечатлена переброска спецназа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины под Красноармейском (украинское название — Покровск). Репортёр сравнил эту операцию с «последним вздохом».

Переброска ГУР под Красноармейском. Видео © X / olliecarroll

Кэрролл разместил материалы в соцсети X. На записи видно высадку десанта с вертолётов.

«Слышал, что украинская военная разведка проводит дерзкое контрнаступление под Покровском, чтобы разблокировать ключевые логистические линии», — написал он.

Журналист добавил, что ему «не удалось независимо проверить подлинность этого видео».

Новости СВО. ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Покровским, взяли Новоалександровку, в Красноармейске котёл, Зеленского ждут в Стамбуле, 1 ноября
Новости СВО. ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Покровским, взяли Новоалександровку, в Красноармейске котёл, Зеленского ждут в Стамбуле, 1 ноября

Ранее, 27 октября, Life.ru сообщал, что украинское командование перебросило спецподразделения ГУР в район Красноармейска из-за критической ситуации на линии обороны. ВСУ более 20 раз пытались прорваться из окружения Армии РФ в Красноармейске, но безуспешно.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Лия Мурадьян
