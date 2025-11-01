Британский журналист назвал последним вздохом переброску спецназа ГУР Украины под Покровск

Британский журналист и корреспондент издания The Economist Оливер Кэрролл опубликовал видео, на котором, по его словам, запечатлена переброска спецназа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины под Красноармейском (украинское название — Покровск). Репортёр сравнил эту операцию с «последним вздохом».

Переброска ГУР под Красноармейском. Видео © X / olliecarroll

Кэрролл разместил материалы в соцсети X. На записи видно высадку десанта с вертолётов.

«Слышал, что украинская военная разведка проводит дерзкое контрнаступление под Покровском, чтобы разблокировать ключевые логистические линии», — написал он.

Журналист добавил, что ему «не удалось независимо проверить подлинность этого видео».