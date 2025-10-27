Украинское командование направило спецподразделения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в район Красноармейска (украинское название — Покровск) из-за ухудшения обстановки на линии обороны. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко в своём Telegram-канале.

«Учитывая критическое положение в Покровске, спецподразделения ГУР уже прибыли к самому горячему направлению обороны», — написал Цаплиенко.

По его словам, решение о переброске спецназа было принято по приказу главы ГУР Кирилла Буданова (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Красноармейск (Покровск) — один из ключевых узлов украинской обороны в Донецкой Народной Республике. По данным ряда СМИ, российские силы сохраняют инициативу в этом направлении, и город может стать следующим крупным пунктом, который ВСУ рискуют потерять.