27 октября, 11:15

ВСУ перебросили спецназ ГУР к Красноармейску из-за критической ситуации на фронте

Обложка © Life.ru

Украинское командование направило спецподразделения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в район Красноармейска (украинское название — Покровск) из-за ухудшения обстановки на линии обороны. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко в своём Telegram-канале.

«Учитывая критическое положение в Покровске, спецподразделения ГУР уже прибыли к самому горячему направлению обороны», — написал Цаплиенко.

Новости СВО. ВС РФ окружили ВСУ в Красноармейске и Купянске, Киев выводит войска с левобережья Оскола, Украине отвели три года до разгрома, 27 октября

По его словам, решение о переброске спецназа было принято по приказу главы ГУР Кирилла Буданова (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Красноармейск (Покровск) — один из ключевых узлов украинской обороны в Донецкой Народной Республике. По данным ряда СМИ, российские силы сохраняют инициативу в этом направлении, и город может стать следующим крупным пунктом, который ВСУ рискуют потерять.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Марина Фещенко
