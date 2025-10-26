Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 октября, 18:49

Зеленский признал тяжёлое положение ВСУ в Покровске

Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Вооружённые силы Украины столкнулись с серьёзными трудностями в районе Красноармейска (Покровска). Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«Конечно, это [действия ВС РФ на Красноармейском направлении] создаёт сложную ситуацию и в Покровске, и во всех соседних районах. Жёсткие бои в городе, на подступах к городу. Сложно с логистикой», заявил Зеленский.

Путин: Окружённые в Купянске и Покровске бригады ВСУ будут пытаться вырваться
Напомним, сегодня президенту России Владимииру Путин доложили о формировании двух котлов в зоне СВО: до 5 тыс. военнослужащих ВСУ в окружении на Купянском направлении и около 5,5 тыс. — на Красноармейском. Он поручил минимизировать потери и обеспечить возможность сдачи в плен, приняв исчерпывающие меры, отметив при этом, что украинским бойцам сложно капитулировать из‑за давления и атак со стороны собственных сослуживцев. Генштаб ВСУ признал тяжёлые уличные бои в городе, но отрицает факт окружения.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Юрий Лысенко
