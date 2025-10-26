Зеленский признал тяжёлое положение ВСУ в Покровске

Вооружённые силы Украины столкнулись с серьёзными трудностями в районе Красноармейска (Покровска). Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«Конечно, это [действия ВС РФ на Красноармейском направлении] создаёт сложную ситуацию и в Покровске, и во всех соседних районах. Жёсткие бои в городе, на подступах к городу. Сложно с логистикой», — заявил Зеленский.