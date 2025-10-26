Генштаб ВСУ сделал заявление после доклада Путину о «котле» с 5-тысячным украинским гарнизоном

Украинское командование подтвердило тяжёлую обстановку с уличными боями в Красноармейске (Покровске), но утверждает, что группировка в городе якобы не попала в окружение Армии России. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Генштаба ВСУ.

«Противник, за счёт использования межпозиционного пространства и утечки малых пехотных групп, накопил в городе около 200 военнослужащих. В населённом пункте продолжаются стрелковые бои, активно работают подразделения БПЛА. Попытки врага продвинуться вглубь и закрепиться в городской застройке прекращаются путём контрдиверсионных мероприятий», — говорится в публикации.