Генштаб ВСУ сделал заявление после доклада Путину о «котле» с 5-тысячным украинским гарнизоном
Генштаб ВСУ признал тяжёлую ситуацию в Покровске, но отрицает окружение
Обложка © Life.ru / ChatGPT
Украинское командование подтвердило тяжёлую обстановку с уличными боями в Красноармейске (Покровске), но утверждает, что группировка в городе якобы не попала в окружение Армии России. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Генштаба ВСУ.
«Противник, за счёт использования межпозиционного пространства и утечки малых пехотных групп, накопил в городе около 200 военнослужащих. В населённом пункте продолжаются стрелковые бои, активно работают подразделения БПЛА. Попытки врага продвинуться вглубь и закрепиться в городской застройке прекращаются путём контрдиверсионных мероприятий», — говорится в публикации.
Напомним, что сегодня президенту России Владимиру Путину на пункте управления объединённой группировкой войск доложили о формировании двух котлов в зоне СВО: до 5 тыс. бойцов ВСУ в окружении на Купянском направлении и около 5,5 тыс. — на Красноармейском. Глава РФ поручил минимизировать напрасные потери и обеспечить украинским военнослужащим возможность сдачи в плен, приняв исчерпывающие меры. При этом он отметил, что сдаться украинским бойцам сложно: тех, кто пытается капитулировать, сослуживцы убивают выстрелами в спину и ударами дронов.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.