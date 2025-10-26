Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

26 октября, 06:56

Путин приказал продолжить СВО по плану Генштаба

Обложка © Life.ru

Российская армия будет продолжать спецоперацию на Украине, руководствуясь планами Генерального штаба ВС РФ. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании с командующими объединённой группировки войск, задействованными в СВО.

Он подчеркнул успехи ВС РФ, которым удалось загнать ВСУ в кольцо в районе Красноармейска и Димитрова, Купянска.

«Командующим группировкам войск необходимо продолжить выполнение специальной военной операции в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом ВС РФ», — сказал глава государства.

Путин: Испытания ракеты «Буревестник» с неограниченной дальностью завершены

Ранее Владимир Путин поздравил солдат ВС РФ с успешным окружением Купянска. Он подчеркнул героизм российских солдат, а также точность и скрупулёзность, с которой офицеры Генштаба разрабатывают планы по наступлению.

