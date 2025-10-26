Путин поздравил российских героев с окружением Купянска

Президент России Владимир Путин поздравил Вооружённые силы РФ с успехами по окружению Купянска и отметил вклад военных в достижение поставленных целей. Об этом глава государства заявил на совещании с командующими объединённой группировки войск, задействованными в СВО.

Во время совещания начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему, что военнослужащие окружили город Купянск и обходным манёвром овладели переправами ВСУ через реку Оскол с юга.

«Хотел бы отметить, что успехи российских войск, безусловно, стали возможны благодаря героическим действиям наших солдат, сержантов, младших командиров, а также скрупулёзной работе штабов и всех уровней руководителей. Хочу поздравить весь личный состав объединённой группировки войск с этими результатами», — сказал Путин.

Видео © Life.ru

Президент добавил, что достигнутые результаты стали итогом слаженных действий и высокого уровня подготовки российских подразделений. По его словам, командование продолжит совершенствовать управление операциями и обеспечивать всё необходимое для бойцов.