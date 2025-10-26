Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 октября, 06:28

Герасимов доложил Путину о полном окружении 31 батальона ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Группировка войск «Центр» завершила окружение сил ВСУ в районах Красноармейска и Димитрова. Об этом глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе визита в один из пунктов объединённой группировки войск Путин заслушал доклад Герасимова о положении дел на фронте.

«Блокирована крупная группировка ВСУ в составе 31 батальона, в том числе соединения 25-й воздушно-десантной, 79-й десантно-штурмовой и 68-й егерских бригад, а также 35-й и 38-й бригад морской пехоты, 425-го отдельного штурмового полка и 153-й и 155-й механизированных бригад», — отчитался на совещании Герасимов.

Видео © Life.ru

Согласно докладу, на Купянском направлении в котлах находится до 5 тысяч военнослужащих ВСУ, на Красноармейском — около 5,5 тысячи.

Ранее Life.ru сообщал, что линии обороны ВСУ в южной и юго-восточной частях Красноармейска окончательно рассыпались. В то же время российские солдаты продолжают оказывать давление, вытесняя боевиков из населённого пункта.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Владимир Озеров
