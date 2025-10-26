Сектор Газа
26 октября, 03:16

Артиллеристы «Центра» обрушили огненный град на ВСУ под Красноармейском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_K

Расчёты РСЗО «Град» войсковой группы «Центр» нанесли удар по Вооружённым силам Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Расчёты РСЗО «Град» гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» атаковали живую силу формирований ВСУ на Красноармейском направлении специальных военных операций», — указали в ведомстве.

В министерстве добавило, что краткая боевая работа дезориентировала подразделения ВСУ. Это позволило быстро произвести массированный удар и разрушить передовую сеть оборонительных укреплений с живой силой противника на подходах к Красноармейску.

Подполье сообщило о мощных взрывах в Чернигове

Ранее Life.ru, что российские военные ликвидировали диверсионную группы ВСУ в Харьковской области. Среди уничтоженных оказался командир 4-й группы 54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Лия Мурадьян
