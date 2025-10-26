Артиллеристы «Центра» обрушили огненный град на ВСУ под Красноармейском

Расчёты РСЗО «Град» войсковой группы «Центр» нанесли удар по Вооружённым силам Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В министерстве добавило, что краткая боевая работа дезориентировала подразделения ВСУ. Это позволило быстро произвести массированный удар и разрушить передовую сеть оборонительных укреплений с живой силой противника на подходах к Красноармейску.