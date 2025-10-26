Подполье сообщило о мощных взрывах в Чернигове

Вооружённые силы России атаковали объекты энергетики и пункты временной дислокации ВСУ в городе Чернигов. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Город под серьёзной атакой. Прилетает в основном по энергетике, есть прилёты в ПВД с бандеровцами», — указал Лебедев в своём телеграм-канале.

По данным сопротивления, Чернигов уже около двух недель остаётся без электричества и частично без водоснабжения.

Напомним, что перед этим в Черниговской области зафиксировали прилёт по промышленному предприятию. Там после взрыва вспыхнул пожар. Также сообщалось о перебоях с электричеством, которые фиксировали в разных районах региона.