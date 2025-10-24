На Украине в Черниговской области зафиксирован прилёт по промышленному предприятию, на его территории раздаются взрывы, возник пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

«Атаковали промышленное предприятие в Черниговском районе. На месте прилёта возник пожар — пожарные уже ликвидировали возгорание. Взрывы, которые вчера слышали в Чернигове, – это прилёт на окраине города в промышленной зоне», — написал украинский чиновник в соцсети.

По его словам, за сутки в регионе прогремело свыше 20 взрывов. Чаус не стал уточнять, что именно производил завод. Он только добавил, что перебои с электричеством фиксируются после прилёта сразу в нескольких частях Черниговской области. Но, по сведенриям местных пабликов, речь идёт о нефтеперерабатывающем заводе.

Ранее киевский волонтёр Мария Берлинская призналась, что ВСУ скоро могут потерять Харьков, Сумы, Днепр и Запорожье. По её словам, фронт «давно трещит по швам», и украинские военные не скрывают дикую нехватку личного состава на передовой.