Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 октября, 09:49

Более 20 взрывов: «‎Удары возмездия» настигли нефтезавод под Черниговом

В Черниговской области поражено промышленное предприятие, прогремело 20 взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

На Украине в Черниговской области зафиксирован прилёт по промышленному предприятию, на его территории раздаются взрывы, возник пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

«Атаковали промышленное предприятие в Черниговском районе. На месте прилёта возник пожарпожарные уже ликвидировали возгорание. Взрывы, которые вчера слышали в Чернигове, – это прилёт на окраине города в промышленной зоне», — написал украинский чиновник в соцсети.

По его словам, за сутки в регионе прогремело свыше 20 взрывов. Чаус не стал уточнять, что именно производил завод. Он только добавил, что перебои с электричеством фиксируются после прилёта сразу в нескольких частях Черниговской области. Но, по сведенриям местных пабликов, речь идёт о нефтеперерабатывающем заводе.

Вынос энергетики и удары по ВПК: Подоляка озвучил прогноз на осенне-зимнюю кампанию ВС России

Ранее киевский волонтёр Мария Берлинская призналась, что ВСУ скоро могут потерять Харьков, Сумы, Днепр и Запорожье. По её словам, фронт «давно трещит по швам», и украинские военные не скрывают дикую нехватку личного состава на передовой.

Татьяна Миссуми
