25 октября, 13:24

Оборона ВСУ рухнула на юге Красноармейска

Обложка © Telegram / Минобороны России

Оборонные линии Вооруженных сил Украины в южной и юго-восточной частях Красноармейска полностью рухнули. Об этом ТACС сообщили в российских силовых структурах.

В силовых структурах уточнили, что российские военные продолжают расширять контролируемую территорию на этом направлении. Российские подразделения укрепляют занятые позиции и развивают наступление на красноармейском участке фронта.

«Оборона противника на юге и юго-востоке города (Красноармейска — Прим. Life.ru) рухнула», — сообщили в силовых структурах.

Армия России берёт Северск в ДНР в кольцо с трёх направлений
Ранее сообщалось, что российские подразделения установили практически полный контроль над населенным пунктом Новосёловка в Донецкой Народной Республике. ВСУ утратили возможность организованного отступления из данного района. Сейчас проводятся операции по зачистке как самой Новосёловки, так и прилегающих территорий.

BannerImage
