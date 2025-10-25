Оборонные линии Вооруженных сил Украины в южной и юго-восточной частях Красноармейска полностью рухнули. Об этом ТACС сообщили в российских силовых структурах.

В силовых структурах уточнили, что российские военные продолжают расширять контролируемую территорию на этом направлении. Российские подразделения укрепляют занятые позиции и развивают наступление на красноармейском участке фронта.

«Оборона противника на юге и юго-востоке города (Красноармейска — Прим. Life.ru) рухнула», — сообщили в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что российские подразделения установили практически полный контроль над населенным пунктом Новосёловка в Донецкой Народной Республике. ВСУ утратили возможность организованного отступления из данного района. Сейчас проводятся операции по зачистке как самой Новосёловки, так и прилегающих территорий.