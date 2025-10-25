Сектор Газа
25 октября, 02:31

Армия России берёт Северск в ДНР в кольцо с трёх направлений

Обложка © Life.ru

Российские подразделения продвигаются сразу с трёх направлений, постепенно смыкая кольцо вокруг украинской группировки в Северске (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он отметил, что бойцы ВС РФ действуют системно и уверенно выдавливают противника с укреплённых позиций.

«Мы давили как с северного направления, так и поддавливали с юга. Тут нужно отметить успехи наших войск на восточных рубежах, потому что была выровнена линия боевого соприкосновения, и уже идут боевые действия и подготовительные мероприятия для захода с данного направления», – сообщил эксперт.

По его словам, украинская армия в Северске потеряла способность контратаковать – теперь все силы противника уходят на оборону.

«Нет уже ни на севере, ни на востоке, ни на юге Северска так называемых брешей, которые позволяли противнику где-то ещё проводить какие-то контратакующие действия. Противник в основном сейчас сосредоточен на оборонительных действиях и ведёт позиционные бои», – подчеркнул Марочко в беседе с ТАСС.

Эксперт добавил, что на этой неделе у российских бойцов наблюдаются «весьма существенные успехи» и продвижение продолжается.

Ранее Life.ru писал, что под Северодонецком в ЛНР нашли массовые захоронения мирных жителей, погибших от действий ВСУ. Следователи извлекли из братских могил более 230 тел. По словам дипломата Родиона Мирошника, местные жители больше не верят обещаниям Киева и требуют жёстких мер для защиты своей земли.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

