После освобождения территорий ЛНР в районе Северодонецка были найдены братские могилы, содержащие останки более 230 мирных жителей. Об этом в рамках телемоста «На пути к освобождению ЛНР» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«В течение последнего месяца из братских могил под Северодонецком извлечено более 230 тел погибших и умерших мирных жителей. Восстанавливать причины и обстоятельства их гибели будут следственные органы», — указал дипломат.

Мирошник также отметил радикальные настроения жителей ЛНР по отношению к киевским властям. Он заявил, что местное население прошло через серьёзные испытания и не питает иллюзий относительно политики Киева. Люди верят в необходимость жёсткого принуждения для защиты своих прав и безопасности.

Также представитель МИД выразил уверенность, что только реальная угроза может заставить украинские власти прекратить нарушения прав русскоязычного населения.

Ранее сообщалось, что взрыв, произошедший в Артёмовском районе Луганска, СК квалифицировал как теракт. Назначен комплекс экспертиз, включая взрывотехническую. Расследование продолжается.