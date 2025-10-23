Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

23 октября, 13:42

СК квалифицировал взрыв в Луганске как теракт

Обложка © Life.ru

Следственный комитет квалифицировал взрыв, произошедший в Артёмовском районе Луганска, как теракт. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по ЛНР.

«По результатам осмотра места происшествия и полученным данным инцидент квалифицирован по статьям 205, 222.1 и 223.1 УК РФ — как террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.

Назначен комплекс экспертиз, включая взрывотехническую. Расследование продолжается.

Жителю Луганска оторвало ногу, когда он пнул колонку, из которой играл «Океан Эльзы»

Ранее сегодня на улице Черноморской в Луганске прогремел взрыв. Это произошло в тот момент, когда местный житель Луганска пнул блютус-колонку, из которой играла песня украинской группы «Океан Эльзы». Пострадавшему оторвало ногу. СМИ сообщали, что на месте происшествия обнаружен тубус от гранатомёта.

Марина Фещенко
