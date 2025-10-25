ВС РФ почти полностью выбили ВСУ из Новосёловки в ДНР

Российские бойцы практически полностью вытеснили подразделения Вооружённых сил Украины из Новосёловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что противник потерял возможность покинуть населенный пункт, даже если кто-то остался в живых.

«Сейчас идёт зачистка как данного населенного пункта, так и его окрестностей», — приводит комментарий Марочко ТАСС.

Ранее Life.ru сообщал, что российские подразделения продвигаются сразу с трёх направлений. Они постепенно смыкают кольцо вокруг украинской группировки в Северске (ДНР). Бойцы ВС РФ уверенно вытесняют противника с укреплённых позиций, тогда как украинская армия в Северске бросила все силы на оборону.