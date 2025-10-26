Начальник Генштаба Вооружённых Сил РФ – первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении более 70% Волчанска во время его визита в пункт управления объединённой группировки войск, задействованных в СВО на Украине.

Видео © Life.ru

По словам силы «Запада» окружили Купянск, овладели переправой через реку Оскол и блокировали группировку ВСУ. Начальник Генштаба Герасимов в докладе Путину также заявил, что группировка войск «Запад» завершает освобождение Ямполя, а Волчанск освобождён воинами «Севера» на 70%. Группировка успешно продвигается в южной части города в последние две недели.

«Соединения и воинские части группировки войск «Запад» продолжают успешно наступать на Краснолиманском направлении и завершают освобождение населённого пункта Ямполь», — отчитался начальник Генштаба.

Во время посещения пункта управления Путину также доложили в пункте управления войсками СВО о взятии 10,5 тысяч бойцов ВСУ в два «котла». На Купянском направлении в окружении находится до 5 тысяч военнослужащих ВСУ, а на Красноармейском — 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ.