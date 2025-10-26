Путин: Окружённые в Купянске и Покровске бригады ВСУ будут пытаться вырваться
Обложка © Life.ru
Оказавшиеся в окружении на Купянском и Красноармейском направлениях боевики ВСУ будут пробовать вырваться из кольца, действия как изнутри, как и извне. Такое предостережение озвучит президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в пункте управления объединенной группировки войск.
«Что касается противника, заблокированного в тех районах, о которых вы сейчас доложили: без всяких сомнений противник будет пытаться деблокировать свои группировки», — отметил глава государства.
Он добавил, что ВСУ будут предпринимать некоторые действия в близлежащих районах, чтобы создать почву для деблокирования окружённых.
В связи с этим Путин потребовал от командования предоставить план действий ВС РФ в этом районе.
Ранее Владимиру Путину доложили, что в котлах на Купянском и Красноармейском направлениях сейчас находятся 5 и 5,5 тысяч боевиков ВСУ соответственно. При этом главным приоритетом глава государства назвал сохранение жизней солдат ВС РФ.
