Путин: Окружённые в Купянске и Покровске бригады ВСУ будут пытаться вырваться

Оказавшиеся в окружении на Купянском и Красноармейском направлениях боевики ВСУ будут пробовать вырваться из кольца, действия как изнутри, как и извне. Такое предостережение озвучит президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в пункте управления объединенной группировки войск.

«Что касается противника, заблокированного в тех районах, о которых вы сейчас доложили: без всяких сомнений противник будет пытаться деблокировать свои группировки», — отметил глава государства.

Он добавил, что ВСУ будут предпринимать некоторые действия в близлежащих районах, чтобы создать почву для деблокирования окружённых.

В связи с этим Путин потребовал от командования предоставить план действий ВС РФ в этом районе.