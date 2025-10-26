Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 07:17

Путин: Окружённые в Купянске и Покровске бригады ВСУ будут пытаться вырваться

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Оказавшиеся в окружении на Купянском и Красноармейском направлениях боевики ВСУ будут пробовать вырваться из кольца, действия как изнутри, как и извне. Такое предостережение озвучит президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в пункте управления объединенной группировки войск.

«Что касается противника, заблокированного в тех районах, о которых вы сейчас доложили: без всяких сомнений противник будет пытаться деблокировать свои группировки», — отметил глава государства.

Он добавил, что ВСУ будут предпринимать некоторые действия в близлежащих районах, чтобы создать почву для деблокирования окружённых.

В связи с этим Путин потребовал от командования предоставить план действий ВС РФ в этом районе.

Путин: Ядерные силы России сейчас являются самыми совершенными в мире
Путин: Ядерные силы России сейчас являются самыми совершенными в мире

Ранее Владимиру Путину доложили, что в котлах на Купянском и Красноармейском направлениях сейчас находятся 5 и 5,5 тысяч боевиков ВСУ соответственно. При этом главным приоритетом глава государства назвал сохранение жизней солдат ВС РФ.

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar