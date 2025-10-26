Сектор Газа
26 октября, 06:52

Путин поставил в приоритет командования СВО сохранение жизней солдат

Обложка © Life.ru

При решении боевых задач в зоне спецоперации офицеры ВС РФ прежде всего думают о сохранении жизней российских солдат в ходе выполнения задач СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании во время его визита в пункт управления объединённой группировки войск, задействованных в спецоперации на Украине.

«Приоритетной задачей является обеспечение сохранности жизни наших военнослужащих. Об этом мы говорим с вами постоянно, и я знаю, как вы сами к этому относитесь. Мой подход тоже вам известен», — сказал глава государства.

Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удары дальнобойным оружием вглубь России

Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал Владимиру Путину, что российская армия освободила 70% территории города Волчанска от боевиков ВСУ. Кроме того, наша армия окружила Купянск.

