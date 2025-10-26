Путин: Ядерные силы России сейчас являются самыми совершенными в мире

Тренировка стратегических сил, проведённая на этой неделе, вновь подчеркнула надёжность ядерного щита России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании во время посещения пункта управления объединённой группировки войск.

«Что касается тренировки стратегических наступательных сил — в очередной раз мы подтвердили надёжность ядерного щита России», — сказал глава государства.

Он добавил, что Россия сейчас обладает самыми передовыми технологиями в области ядерного оружия, и это хорошо известно всем, кто разбирается в военной технике.

«Наверное, можно без всякого преувеличения сказать, она (современность ядерных сил) находится на более высоком уровне как минимум (среди) всех ядерных государств», — указал Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Это оружие обладает неограниченной дальностью полёта. Глава РФ предложил подумать, к какому классу ракет её стоит отнести.