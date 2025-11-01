Новости СВО. ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Покровским, взяли Новоалександровку, в Красноармейске котёл, Зеленского ждут в Стамбуле, 1 ноября Оглавление Курская область, 1 ноября Днепропетровская область, 1 ноября Донецкая Народная Республика, 1 ноября Стамбул ждет: Россия подтвердила готовность к переговорам с Киевом Пентагон одобрил, но Трамп против: вокруг поставок Tomahawk Украине нарастает неразбериха Армия России продвинулась в Днепропетровской области и занимает южные окраины Константиновки, Зеленский ищет Путина в Донбассе, Москва предложила продолжить диалог Киеву— дайджест Life.ru. 31 октября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в районе Мирнограда. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 1 ноября

Личный состав ВСУ продолжает гибнуть у границы с Курской областью. Артиллеристы поразили цели в Рыжевке. Возобновили контратаки украинских боевиков на Сумщине. В районах посёлка Варачино и села Степовое они были отбиты. Всего за сутки в Сумской области враг потерял свыше 130 человек, а также несколько единиц техники, в том числе польскую САУ Krab.

Днепропетровская область, 1 ноября

Российские войска освободили в Днепропетровской области село Новоалександровка. Нашими подразделениями было зачищено около 100 строений. Во взятии населённого пункта принимали участие бойцы подразделения 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии.

— Группировка «Восток» продолжает расширять зону контроля вдоль границ Днепропетровщины и Запорожья. С этого плацдарма можно наступать как на юг — на Гуляйполе, так и на север в сторону райцентра — посёлка городского типа Покровское. Последний расположен на важном перекрёстке трасс Т0401 и Н15. Его захват серьёзно ударит по логистике ВСУ, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в районе Покровского уничтожен мост через реку Волчья. Сделано это для того, чтобы нарушить логистику ВСУ. По данным ведомства, ВСУ через него провозили вооружение, технику, боеприпасы и личный состав. В самом Покровском больше не будет электричества и воды. Компания ДТЭК, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову, заявила, что включит коммунальные услуги только 31 декабря.

Донецкая Народная Республика, 1 ноября

Продолжаются бои за Красноармейск (Покровск). Украинские власти запретили своим и иностранным журналистам посещать город, чтобы ознакомиться с положением боевиков ВСУ.

— Вчерашнее заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, запрещающего иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в котлах украинским военнослужащим через освобождённую Россией территорию, стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В это же время Владимир Зеленский утверждает, что в Красноармейск собирается приехать президент России. При этом такой визит нигде не анонсировался. Одновременно с боями за Красноармейск наши войска проводят операцию по освобождению Константиновки.

— Уже можно говорить о том, что закрепились на юго-восточных окраинах города. Это частный сектор со стороны Предтечина и Александро-Шультина, но это уже в пределах административных границ города. И кроме штурмовых групп там уже закрепляются наши операторы БПЛА. Это очень важно, поскольку именно операторы БПЛА позволяют нашим штурмовикам двигаться дальше, расчищая перед ними пространство, — рассказал военкор Павел Кукушкин.

Расчёты РСЗО «Ураган» 238-й гвардейской артиллерийской бригады Южного военного округа уничтожили опорный пункт и скопление живой силы противника на Константиновском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Стамбул ждет: Россия подтвердила готовность к переговорам с Киевом

Замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил «Известиям», что Россия готова к прямым переговорам с киевским режимом.

— Турецкие представители неоднократно подтверждали готовность продолжать предоставлять для них площадку Стамбула. Таким образом, все условия для развития стамбульского трека имеются, — отметил Галузин.

По его словам, именно Киев не идёт на диалог и рассчитывает с помощью западной поддержки достичь каких-то результатов. Поддержка Украины может постепенно снижаться. Президент США продолжает менять своё мнение и дистанцироваться от Киева.

— Хотя Трамп утверждает, что его администрация стремится к миру «силой», его последние действия и риторика рисуют более сложную картину, заставляющую союзников гадать, какая версия политики Трампа в отношении Украины возобладает на следующем этапе, — говорится в материале близкого к Республиканской партии канала Fox News.

Тем не менее западная пресса продолжает обвинять Москву в срыве переговоров, а именно саммита в Будапеште. Оказалось, что российская сторона предоставила план соглашения по Украине, который не устраивал Вашингтон. По данным британского издания Financial Times, именно проект договора вынудил администрацию Трампа не садиться за стол переговоров.

Пентагон одобрил, но Трамп против: вокруг поставок Tomahawk Украине нарастает неразбериха

Журналисты CNN утверждают, что Министерство войны США одобряет поставку на Украину ракет Tomahawk. По мнению армейских чиновников, отправка боеприпасов не скажется негативно на собственных запасах Штатов. Эта информация была донесена до президента Дональда Трампа ещё в октябре перед встречей с Владимиром Зеленским. Тогда же он ему отказал в них, однако Киев ищет других поставщиков.

— Дальнобойное оружие есть не только в США — оно также есть в некоторых европейских странах, в частности Tomahawk. Мы уже говорим со странами, которые могут помочь, — сказал Зеленский, находясь в Лондоне.

У Великобритании тоже есть эти ракеты, но в любом случае последнее слово о передаче остаётся за Вашингтоном.

Авторы Даниил Черных