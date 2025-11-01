Бойцы ВСУ из «котла» в Красноармейске начали сдаваться в плен после бегства командира
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari
Украинские военнослужащие, оказавшиеся окруженными в районе Красноармейска (Покровск) в ДНР, начали сдаваться в плен. Один из них, военнослужащий Вячеслав Кревенко, рассказал, что на данном участке ВСУ пытались организовать оборону, однако осознал, что командир их бросил. Минобороны России представило показания пленных.
«Я понял, что командир нас давно бросил. Мы с напарником пытались организовать оборону в частном доме. Но потом решили, что лучше сдаться. Потому что нет смысла сопротивляться. Нас предал командир. Смысла вообще не было», — сказал Кревенко.
Напомним, что в районе Красноармейска в «котле» сейчас находятся около 5 тысяч украинских солдат. Президент РФ Владимир Путин предложил создать безопасный «коридор» для журналистов, чтобы они могли попасть в город и осветить ситуацию, однако Киев отказался от этого предложения. Украинские военные более 20 раз пытались прорваться из окружения, а элитные «Соколы Буданова*» были уничтожены с вертолётом после высадки под Покровском.
* Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.