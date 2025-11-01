Бойцы ВСУ из «котла» в Красноармейске начали сдаваться в плен после бегства командира

Украинские военнослужащие, оказавшиеся окруженными в районе Красноармейска (Покровск) в ДНР, начали сдаваться в плен. Один из них, военнослужащий Вячеслав Кревенко, рассказал, что на данном участке ВСУ пытались организовать оборону, однако осознал, что командир их бросил. Минобороны России представило показания пленных.

«Я понял, что командир нас давно бросил. Мы с напарником пытались организовать оборону в частном доме. Но потом решили, что лучше сдаться. Потому что нет смысла сопротивляться. Нас предал командир. Смысла вообще не было», — сказал Кревенко.