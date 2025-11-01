Депутат Московской городской думы и журналист Андрей Медведев прокомментировал неудачную высадку подразделения спецназа Главного управления разведки Украины (ГУР) «Соколы Буданова*» в Красноармейске (Покровске), назвав её катастрофой ради картинки.

Медведев отметил, что участие украинских спецназовцев в этом регионе было направлено исключительно на создание «эффектной картины» для западных СМИ. По мнению депутата, такая ситуация возможна, когда на высоких должностях находятся люди, ориентированные на имидж и «красивые картинки», вместо профессионалов, принимающих реальные военные решения. Он раскритиковал Владимира Зеленского и начальника ГУР Кирилла Буданова*.

«Кажется, ясна задумка. Типы должны были воткнуть флаг, закрепиться в ближайших домах, а по утру флаг должны были бы заснять с мавика и это полетело бы по всем укр пабликам и телемарафонам, но в первую очередь для западных СМИ, ведь ещё недавно Зеленский ездил в США и рассказывал, что они побеждают», — пишет Медведев в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что украинские «Соколы» погибли за пиар. «Мы порой сетуем, что не умеем правильно подать наши военные успехи. Но, знаете, уважаемые друзья, лучше так», заключил депутат. Медведев подытожил, что ситуация, когда военные действия превращаются в шоу для телеэкранов, является катастрофой.

Группа «Соколы Буданова*» прибыла под Покровск на американском вертолёте UH-60 Black Hawk и была обнаружена и уничтожена российскими силами. По всей видимости, «Соколы Буданова*» спешили на помощь окружённым украинским подразделениям в районе Красноармейска, где сейчас находятся около 5 тысяч ВСУшников. Дрон снял их уничтожение вместе с вертолётом.