Минобороны России подтвердило уничтожение группы элитного спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины, известной как «Соколы Буданова*». Как сообщили в ведомстве, удар был нанесён по группе, которая высадилась с вертолёта в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейска (Покровска) Донецкой Народной Республики.

«Пресечена высадка с вертолёта группы сил специальных операций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейск. Все 11 человек, высадившиеся с вертолёта, уничтожены», — говорится в заявлении Минобороны.

Группа прибыла на американском вертолёте UH-60 Black Hawk и была обнаружена и уничтожена российскими силами. По всей видимости, «Соколы Буданова*» спешили на помощь окружённым украинским подразделениям в районе Красноармейска, где сейчас находятся около 5 тысяч ВСУшников.

