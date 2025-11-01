Минобороны раскрыло детали разгрома «Соколов Буданова*» после высадки под Покровском
Минобороны России подтвердило уничтожение группы элитного спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины, известной как «Соколы Буданова*». Как сообщили в ведомстве, удар был нанесён по группе, которая высадилась с вертолёта в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейска (Покровска) Донецкой Народной Республики.
«Пресечена высадка с вертолёта группы сил специальных операций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейск. Все 11 человек, высадившиеся с вертолёта, уничтожены», — говорится в заявлении Минобороны.
Группа прибыла на американском вертолёте UH-60 Black Hawk и была обнаружена и уничтожена российскими силами. По всей видимости, «Соколы Буданова*» спешили на помощь окружённым украинским подразделениям в районе Красноармейска, где сейчас находятся около 5 тысяч ВСУшников.
Президент РФ Владимир Путин предложил сформировать безопасный «коридор», чтобы работники СМИ могли попасть в город и рассказать об обстановке там. Однако Киев это запретил, а Владимир Зеленский утверждает, что «котла» нет, но 170 тысяч российских солдат находятся вокруг сил ВСУ. Украинцы более 20 раз пытались прорваться из окружения Армии РФ.
* Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.