1 ноября, 09:45

Минобороны раскрыло детали разгрома «Соколов Буданова*» после высадки под Покровском

Обложка © Flickr / Nehemia Gershuni

Минобороны России подтвердило уничтожение группы элитного спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины, известной как «Соколы Буданова*». Как сообщили в ведомстве, удар был нанесён по группе, которая высадилась с вертолёта в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейска (Покровска) Донецкой Народной Республики.

«Пресечена высадка с вертолёта группы сил специальных операций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейск. Все 11 человек, высадившиеся с вертолёта, уничтожены», — говорится в заявлении Минобороны.

Группа прибыла на американском вертолёте UH-60 Black Hawk и была обнаружена и уничтожена российскими силами. По всей видимости, «Соколы Буданова*» спешили на помощь окружённым украинским подразделениям в районе Красноармейска, где сейчас находятся около 5 тысяч ВСУшников.

Президент РФ Владимир Путин предложил сформировать безопасный «коридор», чтобы работники СМИ могли попасть в город и рассказать об обстановке там. Однако Киев это запретил, а Владимир Зеленский утверждает, что «котла» нет, но 170 тысяч российских солдат находятся вокруг сил ВСУ. Украинцы более 20 раз пытались прорваться из окружения Армии РФ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Андрей Бражников
Андрей Бражников
