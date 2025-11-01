Офицеры ВСУ признали утрату Покровска и Мирнограда
Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского
Украинские военные в комментарии «Общественному телевидению» заявили, что около 60% Красноармейска (Покровска) уже контролируется российскими войсками. Один из офицеров начал интервью с резкого заявления о том, что и Покровск, и Мирноград уже потеряны для украинской армии.
«Всё, что серое на DeepState по городу Покровск, надо зарисовать красным. 60% города примерно россияне контролируют. Противник есть и в Родинском, и в Мирнограде. Ситуация [паршивая]», — заявил высокопоставленный офицер ВСУ с Покровского направления.
По словам военных, российские подразделения активно навязывают инициативу в боях, стремясь зайти в тыл к украинским войскам. Сообщается о большом количестве погибших, минировании территорий и проблемах с логистикой. Пилот Валерий отметил, что постоянные обстрелы и дроны ВС РФ над позициями деморализуют военных. Один из бойцов 38 бригады морской пехоты заявил, что падение Покровска повлечёт за собой потерю Мирнограда, и наоборот. По его словам, российские войска стремятся окружить города, чтобы исключить возможность выхода из них.
Один из офицеров добавил, что ситуация не освещается в СМИ, потому что все «хотят только хорошие новости». Он также отметил нехватку подкрепления и дронов. Другой высокопоставленный офицер предупредил о риске окружения большого количества украинских военных, если не будет проведена срочная перегруппировка сил. Командование считает, что ситуацию ещё можно спасти при помощи дополнительных подразделений, но начальник отделения коммуникаций 32-й бригады Иван Столярчук заявил, что спецподразделения не смогут удержать город, если механизированные бригады не удержат фланги и логистику.
Life.ru сообщал, что в районе Красноармейска в окружении находятся около 5 тысяч украинских солдат. Президент РФ Владимир Путин предложил создать безопасный «коридор» для доступа журналистов в город, чтобы осветить ситуацию, однако Киев отказался от этой инициативы. В то же время Владимир Зеленский отрицает наличие какого-либо «котла» и утверждает, что около 170 тысяч российских военнослужащих окружили украинские силы. Сообщается, что ВСУ предприняли более 20 попыток прорыва из окружения. Кроме того, Минобороны РФ раскрыло детали уничтожения «элитных соколов Буданова*» после их приземления под Покровском.
*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.