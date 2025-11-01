Офицеры ВСУ признали утрату Покровска и Мирнограда

Украинские военные в комментарии «Общественному телевидению» заявили, что около 60% Красноармейска (Покровска) уже контролируется российскими войсками. Один из офицеров начал интервью с резкого заявления о том, что и Покровск, и Мирноград уже потеряны для украинской армии.

«Всё, что серое на DeepState по городу Покровск, надо зарисовать красным. 60% города примерно россияне контролируют. Противник есть и в Родинском, и в Мирнограде. Ситуация [паршивая]», — заявил высокопоставленный офицер ВСУ с Покровского направления.

По словам военных, российские подразделения активно навязывают инициативу в боях, стремясь зайти в тыл к украинским войскам. Сообщается о большом количестве погибших, минировании территорий и проблемах с логистикой. Пилот Валерий отметил, что постоянные обстрелы и дроны ВС РФ над позициями деморализуют военных. Один из бойцов 38 бригады морской пехоты заявил, что падение Покровска повлечёт за собой потерю Мирнограда, и наоборот. По его словам, российские войска стремятся окружить города, чтобы исключить возможность выхода из них.

Один из офицеров добавил, что ситуация не освещается в СМИ, потому что все «хотят только хорошие новости». Он также отметил нехватку подкрепления и дронов. Другой высокопоставленный офицер предупредил о риске окружения большого количества украинских военных, если не будет проведена срочная перегруппировка сил. Командование считает, что ситуацию ещё можно спасти при помощи дополнительных подразделений, но начальник отделения коммуникаций 32-й бригады Иван Столярчук заявил, что спецподразделения не смогут удержать город, если механизированные бригады не удержат фланги и логистику.

