«Покровск — держим»: Сырский снова наврал о «котле» и смолчал о гибели «Соколов Буданова*»
Главком ВСУ Сырский отрицает окружение Покровска и Мирнограда
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказывается признавать проблемы своей армии в Красноармейске (украинское название — Покровск). По его словам, окружения города нет, и украинские солдаты «сдерживают» давление российских войск.
«Покровск — держим. Мирноград — держим. Нашим воинам приходится сдерживать давление многотысячной группировки противника, который продолжает попытки проникнуть в жилую застройку и перерезать наши пути снабжения. Однако окружения или блокирования городов нет, делаем всё для осуществления логистики», — цитирует главкома украинское издание УНИАН.
Сырский добавил, что ВСУ продолжают работу «по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска». Он утверждает, что больше всего приходится брать на себя штурмовикам, а также операторам дронов украинской армии. Главком ВСУ также подтвердил нахождение в Покровске спецназа ГУР и Сил спецопераций. А вот об уничтожении «Соколов Буданова*» на американском вертолёте UH-60 Black Hawk он почему-то не упомянул.
Двумя днями ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал о прибытии в Красноармейск, где сложилась «сложная ситуация». Основной угрозой он назвал российскую пехоту, которая, якобы избегая прямых боестолкновений, накапливается в городской застройке и постоянно меняет позиции. При этом данные о 5 тысячах ВСУшников в «котле» генерал не подтвердил. Тем временем бойцы ВСУ сдаются в плен и рассказывают о бегстве командиров из-под Красноармейска. Солдаты умирают от голода, пьют дождевую воду и не имеют никаких медикаментов, пока офицеры продолжают врать.
* Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.