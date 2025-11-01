«Покровск — держим»: Сырский снова наврал о «котле» и смолчал о гибели «Соколов Буданова*»

«Покровск — держим. Мирноград — держим. Нашим воинам приходится сдерживать давление многотысячной группировки противника, который продолжает попытки проникнуть в жилую застройку и перерезать наши пути снабжения. Однако окружения или блокирования городов нет, делаем всё для осуществления логистики», — цитирует главкома украинское издание УНИАН.

Сырский добавил, что ВСУ продолжают работу «по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска». Он утверждает, что больше всего приходится брать на себя штурмовикам, а также операторам дронов украинской армии. Главком ВСУ также подтвердил нахождение в Покровске спецназа ГУР и Сил спецопераций. А вот об уничтожении «Соколов Буданова*» на американском вертолёте UH-60 Black Hawk он почему-то не упомянул.