Военный эксперт раскрыл цель отправки спецназа ГУР Украины в окружённый Красноармейск

Спецподразделение Главного управления разведки Украины было направлено в Красноармейск (Покровск) для эвакуации высокопоставленных военных, возможно, представителей НАТО, полагает военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что в операции спецназа использовались вертолёты, двигавшиеся на малых высотах для скрытности.

«Цель этой операции — попытаться эвакуировать натовских военных либо высокопоставленных украинских. Я склонен думать, что скорее всего это были офицеры НАТО, потому что украинцы не так сильно своими дорожат, как дорожат натовцами», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

По его словам, обнаружение в Красноармейске погибших или пленённых военнослужащих стран НАТО стало бы прямым подтверждением участия альянса в конфликте и предоставило бы России серьёзные дипломатические преимущества. Подобный инцидент также спровоцировал бы напряжённость в отношениях между Украиной и странами, направившими свой контингент.