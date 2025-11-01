Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 13:18

Военный эксперт раскрыл цель отправки спецназа ГУР Украины в окружённый Красноармейск

Обложка © mil.gov.ua

Обложка © mil.gov.ua

Спецподразделение Главного управления разведки Украины было направлено в Красноармейск (Покровск) для эвакуации высокопоставленных военных, возможно, представителей НАТО, полагает военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что в операции спецназа использовались вертолёты, двигавшиеся на малых высотах для скрытности.

Стало известно, почему Зеленский не приказывает окружённым в Красноармейске бойцам ВСУ сдаться
Стало известно, почему Зеленский не приказывает окружённым в Красноармейске бойцам ВСУ сдаться

«Цель этой операции — попытаться эвакуировать натовских военных либо высокопоставленных украинских. Я склонен думать, что скорее всего это были офицеры НАТО, потому что украинцы не так сильно своими дорожат, как дорожат натовцами», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

По его словам, обнаружение в Красноармейске погибших или пленённых военнослужащих стран НАТО стало бы прямым подтверждением участия альянса в конфликте и предоставило бы России серьёзные дипломатические преимущества. Подобный инцидент также спровоцировал бы напряжённость в отношениях между Украиной и странами, направившими свой контингент.

Военный эксперт раскрыл причины чудовищных потерь ВСУ в боях за Красноармейск
Военный эксперт раскрыл причины чудовищных потерь ВСУ в боях за Красноармейск

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ попали в окружение в Купянске и Красноармейске. Глава государства проявил милосердие, отметив, что Россия готова пустить СМИ в зону окружения ВСУ и прекратить огонь. Тем временем Украина перебросила спецназ ГУР к Красноармейску. Однако элитных спецназовцев взорвали с вертолётом сразу после посадки.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • НАТО
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar