Командование ВСУ допустило серьёзный просчет в организации обороны Покровска (Красноармейска), что привело к чудовищным потерям. Украинская сторона изначально не планировала оставлять город, поэтому не создала здесь полноценной системы укреплений, пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Виталия Киселёва.

По его словам, даже сейчас ВСУ не готовят запасные оборонительные рубежи в городе для тактического отступления. Вместо этого, считает эксперта, солдаты могут использовать жилую застройку. Он предположил, что военные будут выгонять жителей из частных домов, угрожая расправой, а затем займут их подворья и подвалы, превращая жилой массив в укрепрайон.

Киселёв уточнил, что Киев укреплял лишь восточные и западные подступы к населённому пункту, вероятно, не успев создать полноценную оборону, хотя в докладах для Брюсселя утверждал обратное. Также специалиста не исключил, что по мере приближения российских войск Владимир Зеленский вновь обратится к Западу за помощью, так как удержание Покровска, открывающего путь на Днепропетровское направление, является критически важным для Киева.

По мнению собеседника агентства, украинские военные используют жилую застройку для создания оборонительных позиций. Особое внимание Киселёв обратил на отсутствие подготовленных запасных укреплений для возможного отхода войск, назвав это серьёзным тактическим просчётом.

Ранее сообщалось, что российская армия за неделю отразила четыре попытки деблокирования и 23 попытки прорыва окружённых формирований ВСУ в районе Красноармейска. Наши войска продолжают уничтожение противника, расширяя контроль в районе железнодорожного вокзала.