31 октября, 07:49

Стало известно, почему Зеленский не приказывает окружённым в Красноармейске бойцам ВСУ сдаться

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский заинтересован в гибели нескольких тысяч украинских военных, окружённых в Красноармейске (Покровске) и Димитрове, уверен общественный деятель Дмитрий Василец. Он заявил в эфире радио Sputnik, что для главы киевского режима приоритетом является не сохранение жизней солдат, а «шкурные» интересы.

«У него национальный вопрос не стоит, у него стоит вопрос именно целесообразности и конкретно его личной шкуры. Это, как можно заметить, никаким образом его не останавливает от отправки на убой сотен тысяч граждан. И то, что там в котле погибнет 10-20 тысяч, для него вообще история такая себе», — отметил эксперт.

Он провёл параллель с событиями в Мариуполе, где тысячи бойцов ВСУ сдались в плен, подчеркнув, что в текущей ситуации приказа о капитуляции не последует, потому что Зеленскому предпочтительнее гибель окружённых военных, чем их сдача в плен.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ попали в окружение в Купянске и Красноармейске. Тем не менее глава государства проявил милосердие, отметив, что Россия готова пустить СМИ в зону окружения ВСУ и прекратить огонь. Тем временем главком ВСУ Александр Сырский прибыл в Красноармейск и проглядел пять тысяч ВСУшников в «котле», но отдал приказ об эвакуации.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

