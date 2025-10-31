Владимир Зеленский заинтересован в гибели нескольких тысяч украинских военных, окружённых в Красноармейске (Покровске) и Димитрове, уверен общественный деятель Дмитрий Василец. Он заявил в эфире радио Sputnik, что для главы киевского режима приоритетом является не сохранение жизней солдат, а «шкурные» интересы.

«У него национальный вопрос не стоит, у него стоит вопрос именно целесообразности и конкретно его личной шкуры. Это, как можно заметить, никаким образом его не останавливает от отправки на убой сотен тысяч граждан. И то, что там в котле погибнет 10-20 тысяч, для него вообще история такая себе», — отметил эксперт.

Он провёл параллель с событиями в Мариуполе, где тысячи бойцов ВСУ сдались в плен, подчеркнув, что в текущей ситуации приказа о капитуляции не последует, потому что Зеленскому предпочтительнее гибель окружённых военных, чем их сдача в плен.