Открытие нового фронта на северном направлении в настоящее время является преждевременным, поскольку основные силы Армии России сосредоточены на завершении операций под Красноармейском (украинское название — Покровском) и Купянском, заявил заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов. По его словам, после успешного завершения этих операций и освобождения Славянско-Краматорской агломерации можно будет рассматривать наступательные действия в сторону Харькова, Чернигова и Сум.

Военный эксперт отметил, что текущие удары ВКС РФ по объектам инфраструктуры в Чернигове и других городах создают предпосылки для будущих операций. Он подчеркнул, что стратегически важнее сначала «добить» противника на основных направлениях, преобразовав его живую силу в «груз 200» и «груз 300», и только затем концентрированно наносить удары, а не распылять ресурсы.

Что касается украинских резервов, по оценке эксперта, главком ВСУ Александр Сырский будет вынужден использовать их для попыток деблокирования окружённых группировок. Генерал охарактеризовал эти бригады как морально уставшие и разложившиеся из-за некомпетентного руководства, запрещавшего своевременный манёвр и отход. При этом ВС РФ сохраняет оперативные резервы для гибкого реагирования на изменяющуюся обстановку.

«Элементарная ротация войск на переднем крае, возможно, дала бы ВСУ какие-то результаты, но в условиях тотальных запретов они действительно выдохлись и попали в окружение, сами того не ожидая», — заключил собеседник сайта MK.ru.