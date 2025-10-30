Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 07:21

Генерал раскрыл планы Армии РФ по открытию нового фронта после взятия Красноармейска

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Открытие нового фронта на северном направлении в настоящее время является преждевременным, поскольку основные силы Армии России сосредоточены на завершении операций под Красноармейском (украинское название — Покровском) и Купянском, заявил заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов. По его словам, после успешного завершения этих операций и освобождения Славянско-Краматорской агломерации можно будет рассматривать наступательные действия в сторону Харькова, Чернигова и Сум.

Военный эксперт отметил, что текущие удары ВКС РФ по объектам инфраструктуры в Чернигове и других городах создают предпосылки для будущих операций. Он подчеркнул, что стратегически важнее сначала «добить» противника на основных направлениях, преобразовав его живую силу в «груз 200» и «груз 300», и только затем концентрированно наносить удары, а не распылять ресурсы.

Украинские блогеры сообщили об установке флага РФ на стеле в Покровске
Украинские блогеры сообщили об установке флага РФ на стеле в Покровске

Что касается украинских резервов, по оценке эксперта, главком ВСУ Александр Сырский будет вынужден использовать их для попыток деблокирования окружённых группировок. Генерал охарактеризовал эти бригады как морально уставшие и разложившиеся из-за некомпетентного руководства, запрещавшего своевременный манёвр и отход. При этом ВС РФ сохраняет оперативные резервы для гибкого реагирования на изменяющуюся обстановку.

«Элементарная ротация войск на переднем крае, возможно, дала бы ВСУ какие-то результаты, но в условиях тотальных запретов они действительно выдохлись и попали в окружение, сами того не ожидая», — заключил собеседник сайта MK.ru.

Картаполов: У Путина больше сострадания к солдатам ВСУ, чем у Зеленского
Картаполов: У Путина больше сострадания к солдатам ВСУ, чем у Зеленского

Напомним, ранее Владимир Зеленский признал тяжёлое положение ВСУ в Покровске. При этом в Британии его предупредили, что что НАТО не будет помогать Украине в удержании Покровска. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова пустить СМИ в зону окружения ВСУ в Покровске и Купянске и прекратить огонь.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Александр Сырский
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar