Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 октября, 05:34

В Британии заявили Зеленскому, что НАТО не будет помогать в удержании Покровска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alonafoto

Помощи от Североатлантического альянса в удержании Покровска в ДНР ждать не стоит. Такую точку зрения в связи с обращением экс-комика Владимира Зеленского высказал на своей странице в социальной сети X британский журналист Уоррен Торнтон.

Эксперт прокомментировал заявление главы киевского режима о сложной оперативной обстановке, сложившейся для ВСУ в районе этого города в ходе наступления российских войск. Журналист отметил, что альянс способен лишь подстрекать украинцев гибнуть за чуждые им западные интересы, добавив, что Зеленский наконец-то признал катастрофичность положения под Покровском.

«Обычный бред от Зеленского переводится так: НАТО, у нас проблема. Проблема в том, что НАТО не придёт, их никогда не было. Три года они подстрекали Украину, и её мужчины были принесены в жертву на алтарь ненависти Запада к России», — написал Торнтон.

Ранее сообщалось, что после отказа США предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk, Владимир Зеленский переключил внимание на европейских союзников. На саммите в Брюсселе он сообщил о ведущихся переговорах с государствами, располагающими дальнобойным оружием. Зеленский подчеркнул, что подобные ракеты имеются не только у США, но и у некоторых европейских стран, выразив надежду на их поддержку.

Алиса Хуссаин
