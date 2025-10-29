Россия и США
29 октября, 14:48

Картаполов: У Путина больше сострадания к солдатам ВСУ, чем у Зеленского

Украинскому руководству и европейским политикам безразлична судьба бойцов ВСУ, окружённых в Купянске и Красноармейске. Такое мнение корреспонденту Life.ru высказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. По его словам, отношение президента России к украинским солдатам порой гуманнее, чем у их собственного командования.

Картаполов прокомментировал положение боевиков ВСУ, окружённых в Купянске и Красноармейске. Видео © Life.ru

«Это наши враги, противники, но даже о них думает Владимир Владимирович Путин. В отличие от этих европейских псевдолидеров, для которых Украина и украинцыпросто расходный материал, пыль под ногами. Вот поэтому он (российский лидер) и говорит: «Приезжайте, посмотрите. Мы готовы прекратить даже ведение боевых действий на период, пока вы там будете и увидите, в каком состоянии они (ВСУ) находятся», — заявил Картаполов.

Однако как подчеркнул Картаполов, Киев не предпринимает попыток помочь своим военным, потому что «там нет тех, за кого Зеленский готов вписываться».

Напомним, 29 октября Владимир Путин в ходе общения с бойцами СВО подтвердил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР находятся в окружении и заблокированы. Говоря об их судьбе, он обратился к руководству Украины, призвав Киев принять взвешенное решение по своим гражданам. Президент подчеркнул, что Российская армия может объявить паузу в наступательных действиях против окруженных сил ВСУ в Купянске и Покровске (Красноармейске), используя это время как «гуманитарное окно», и допустить СМИ на эту территорию.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Обложка © Life.ru

    avatar