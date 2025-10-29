Украинскому руководству и европейским политикам безразлична судьба бойцов ВСУ, окружённых в Купянске и Красноармейске. Такое мнение корреспонденту Life.ru высказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. По его словам, отношение президента России к украинским солдатам порой гуманнее, чем у их собственного командования.

«Это наши враги, противники, но даже о них думает Владимир Владимирович Путин. В отличие от этих европейских псевдолидеров, для которых Украина и украинцы — просто расходный материал, пыль под ногами. Вот поэтому он (российский лидер) и говорит: «Приезжайте, посмотрите. Мы готовы прекратить даже ведение боевых действий на период, пока вы там будете и увидите, в каком состоянии они (ВСУ) находятся», — заявил Картаполов.