Картаполов: У Путина больше сострадания к солдатам ВСУ, чем у Зеленского
Украинскому руководству и европейским политикам безразлична судьба бойцов ВСУ, окружённых в Купянске и Красноармейске. Такое мнение корреспонденту Life.ru высказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. По его словам, отношение президента России к украинским солдатам порой гуманнее, чем у их собственного командования.
«Это наши враги, противники, но даже о них думает Владимир Владимирович Путин. В отличие от этих европейских псевдолидеров, для которых Украина и украинцы — просто расходный материал, пыль под ногами. Вот поэтому он (российский лидер) и говорит: «Приезжайте, посмотрите. Мы готовы прекратить даже ведение боевых действий на период, пока вы там будете и увидите, в каком состоянии они (ВСУ) находятся», — заявил Картаполов.
Однако как подчеркнул Картаполов, Киев не предпринимает попыток помочь своим военным, потому что «там нет тех, за кого Зеленский готов вписываться».
Напомним, 29 октября Владимир Путин в ходе общения с бойцами СВО подтвердил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР находятся в окружении и заблокированы. Говоря об их судьбе, он обратился к руководству Украины, призвав Киев принять взвешенное решение по своим гражданам. Президент подчеркнул, что Российская армия может объявить паузу в наступательных действиях против окруженных сил ВСУ в Купянске и Покровске (Красноармейске), используя это время как «гуманитарное окно», и допустить СМИ на эту территорию.
