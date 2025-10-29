«Посейдон», «Буревестник», котёл для ВСУ и иконы наших бойцов: Главные заявления Путина

29 октября Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка, где пообщался с ранеными бойцами СВО, проходящими лечение. Life.ru собрал главные заявления президента России в ходе этой встречи.

Иконы, спасавшие жизни

Глава государства прибыл в госпиталь не с пустыми руками — он привёз иконы, которые ранее ему подарили военные на день рождения. Эти святые образы, сохранившие следы пуль и осколков, по словам бойцов, помогли сохранить им жизни в боевых условиях.

Президент подчеркнул, что, получив столь символичный дар, он сразу же ощутил потребность лично встретиться и поблагодарить своих защитников. Особые чувства у главы государства вызвал тот факт, что военнослужащие в боевых условиях нашли возможность не только вспомнить о его дне рождения, но и передать ему священные реликвии, сохранившие материальные свидетельства фронтовых испытаний.

О подвигах героев СВО должны снимать блокбастеры

Обстановка в зоне СВО

Путин подчеркнул, что российские Вооружённые силы ведут наступление на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Он сообщил бойцам, что их товарищи продолжают действовать решительно и продвигаться вперёд.

Ядерный реактор «Буревестника»

Коснулся глава государства и российской военной новинки — ракеты «Буревестник», которая уже наделала шума во всём мире. Президент рассказал, что ядерная силовая установка «Буревестника» сопоставима по мощности с реактором атомной подлодки, но в 1000 раз меньше. Также ядерный реактор, установленный в ракете, запускается «в течение минут и секунд».

Испытания «Посейдона»

Также президент России Владимир Путин объявил о проведении накануне успешных испытаний подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. По его словам, мощность «Посейдона» значительно превышает мощность даже нашей самой перспективной межконтинентальной ракеты «Сармат».

Котёл для ВСУ в Красноармейске и обращение к Киеву

«Мы готовы предоставить украинской стороне возможность принять взвешенное решение по своим гражданам и военнослужащим, аналогично тому, как это было осуществлено ранее на «Азовстали», — сообщил Путин.

Президент подчеркнул, что Российская армия может объявить паузу в наступательных действиях против окруженных сил ВСУ в Купянске и Покровске (Красноармейске), используя это время как «гуманитарное окно» для работы представителей СМИ на данной территории.