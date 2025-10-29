Иконы, подаренные Путину российскими бойцами, написаны на бронепластинах

В ходе посещения военного госпиталя, где проходят лечение получившие ранения военнослужащие, президент РФ Владимир Путин поблагодарил бойцов за необычные подарки. В руках у главы государства были две иконы, представляющие собой образы святого князя Владимира и Георгия Победоносца. Лики святых нанесены на бронепластины, используемые в бронежилетах.

Путин обратился к бойцам СВО в госпитале. Видео © Life.ru

«Это иконы, защитившие ваше здоровье, вашу жизнь, и вы мне их прислали в подарок. Это вызывает особые чувства. Я сразу захотел встретиться с вами. Чтобы, прежде всего, поблагодарить за службу Родине и Отечеству», – сказал российский лидер, передаёт kp.ru.

Примечательно, что на иконах, переданных военными, видны следы попаданий пуль и осколков. Бойцы, исповедующие веру, считают, что подобные иконы способствуют обретению защиты высших сил.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поблагодарил бойцов за иконы со следами пуль, подаренные ему на день рождения. Приняв этот значимый подарок, в нём мгновенно возникло желание выразить признательность своим спасителям при личной встрече. Особенно тронуло лидера страны то, что солдаты, находясь в зоне боевых действий, не только помнили о его дне рождения, но и смогли передать ему ценные артефакты, содержащие в себе физические свидетельства пережитых на фронте тягот.