29 октября, 12:44

Путин уверен, что подвиги героев СВО имеют все шансы стать основой для блокбастера

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин считает, что боевые эпизоды специальной военной операции заслуживают быть увековеченными в художественных произведениях. Об этом он заявил во время посещения Центрального военного клинического госпиталь имени П. В. Мандрыка.

«Я посмотрел один ваш из ваших боёв. Почти километр, 700 с лишним метров пришлось ползком продвигаться, да ещё впереди перед собой мины разминировать, которые были. Вы представляете, да? Это уже сюжет, честно говоря, для блокбастера, для хорошего фильма, для хорошего рассказа», — заявил глава государства в разговоре с участниками СВО.

Особое внимание президент обратил на личные истории военных. Он рассказал о иконе, в которую попала пуля и спасла жизнь солдата, назвав этот случай потенциальным сюжетом для рассказа или фильма.

Путин: ВСУ попали в окружение в Купянске и Красноармейске
Путин: ВСУ попали в окружение в Купянске и Красноармейске

Кроме того, Владимир Путин поблагодарил бойцов СВО за иконы с пулями, подаренными ему на День рождения. Президент подчеркнул, что получив столь символичный дар, он сразу же ощутил потребность лично встретиться и поблагодарить своих защитников.

