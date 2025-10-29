Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 12:14

Путин: ВСУ попали в окружение в Купянске и Красноармейске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР находятся в окружении и заблокированы. Об этом он рассказал во время посещения военного госпиталя имени Мандрыка.

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР находятся в окружении. Видео ©Life.ru

«В двух местах — в городе Купянске и городе Красноармейске — противник оказался блокирован, в окружении», — заявил российский лидер.

Окружённая группа бойцов ВСУ под Купянском сообщила о готовности сдаться в плен
Окружённая группа бойцов ВСУ под Купянском сообщила о готовности сдаться в плен

Ранее сообщалось, что российские военные продолжают успешное наступление под Купянском, постепенно окружая ВСУ. А до этого Life.ru писал, что боевики ВСУ в попытке прорваться из окружения начали минировать жилые дома в Купянске.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar