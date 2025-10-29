Путин: ВСУ попали в окружение в Купянске и Красноармейске
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР находятся в окружении и заблокированы. Об этом он рассказал во время посещения военного госпиталя имени Мандрыка.
«В двух местах — в городе Купянске и городе Красноармейске — противник оказался блокирован, в окружении», — заявил российский лидер.
Ранее сообщалось, что российские военные продолжают успешное наступление под Купянском, постепенно окружая ВСУ. А до этого Life.ru писал, что боевики ВСУ в попытке прорваться из окружения начали минировать жилые дома в Купянске.
