Путин поблагодарил бойцов за иконы со следами пуль, подаренные ему на день рождения

Президент России Владимир Путин выразил глубокую признательность российским военнослужащим за уникальный подарок — иконы со следами пуль, которые были вручены ему на день рождения. Глава государства посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве, где лично пообщался с участниками специальной военной операции, проходящими лечение.

Путин обратился к бойцам СВО в госпитале. Видео © Life.ru

Президент подчеркнул, что получив столь символичный дар, он сразу же ощутил потребность лично встретиться и поблагодарить своих защитников. Особые чувства у главы государства вызвал тот факт, что военнослужащие в боевых условиях нашли возможность не только вспомнить о его дне рождения, но и передать ему священные реликвии, сохранившие материальные свидетельства фронтовых испытаний.

«Для меня было необычным, честно говоря, что вы, находясь в такой ситуации, в которой вы воюете, жертвуя собой, рискуя жизнью, здоровьем, вспомнили о дне рождения и прислали не просто подарок, а именно святыни, которые, по сути дела, спасли вам жизнь, поскольку здесь следы, следы от пуль, которые вошли в эти иконы, защитившие ваше здоровье и вашу жизнь», — обратился Путин к бойцам.

Путин также поблагодарил бойцов за службу Родине и Отечеству.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин, держа в руках иконы, навестил раненых бойцов СВО в госпитале. Эти святыни, по словам раненых, стали для них оберегом и помогли сохранить жизнь в бою.