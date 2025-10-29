Россия и США
29 октября, 11:44

Путин: Все, кто находится на фронте, ведут себя героически

Президент России Владимир Путин заявил, что все, кто находится на фронте, ведут себя героически. Он добавил, что ситуация в зоне СВО складывается благоприятно для России.

«Я уже много раз говорил, говорю это сознательно, с полным основанием: все, кто находится в зоне специальной военной операции, на фронте, они все ведут себя героически», — сказал Путин.

Путин с иконами в руках навестил в госпитале раненых бойцов СВО
Путин с иконами в руках навестил в госпитале раненых бойцов СВО

Об этом президент сказал во время посещения Центрального военного клинического госпиталь имени П. В. Мандрыка. Там глава государства встретился с участниками СВО, которые проходят лечение.

