Путин сделал новые заявления о «Буревестнике»: Что сказал президент

Новейшая российская ракета «Буревестник», испытание которой состоялось на прошлой неделе, имеет безусловные преимущества, заявил президент России Владимир Путин.

Преимущество «Буревестника» в том, что ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подлодки, в 1000 раз меньше, также ядерный реактор, установленный в ракете, запускается «в течение минут и секунд», отметил глава государства.

По словам президента, создание такого вооружения — это прорыв не только в повышении обороноспособности РФ, но и в науке. В частности, ядерные технологии, использованные в «Буревестнике», будут использовать в лунной программе, а электроника уже применяется в космических программах.