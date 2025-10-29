Россия и США
29 октября, 11:58

Путин сделал новые заявления о «Буревестнике»: Что сказал президент

Путин: Ядерный реактор в «Буревестнике» запускается «в течение минут и секунд»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Новейшая российская ракета «Буревестник», испытание которой состоялось на прошлой неделе, имеет безусловные преимущества, заявил президент России Владимир Путин.

Преимущество «Буревестника» в том, что ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подлодки, в 1000 раз меньше, также ядерный реактор, установленный в ракете, запускается «в течение минут и секунд», отметил глава государства.

По словам президента, создание такого вооружения — это прорыв не только в повышении обороноспособности РФ, но и в науке. В частности, ядерные технологии, использованные в «Буревестнике», будут использовать в лунной программе, а электроника уже применяется в космических программах.

«Одна такая ракета может наделать много шума»: Картаполов назвал «Буревестник» оружием будущего
Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» и поручил определить её классификацию. При этом говорят, что российские ракетные комплексы «Орешник» и «Буревестник» представляют собой принципиально разные виды вооружения, выполняющие различные стратегические задачи.

