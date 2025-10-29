Путин сделал новые заявления о «Буревестнике»: Что сказал президент
Путин: Ядерный реактор в «Буревестнике» запускается «в течение минут и секунд»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI
Новейшая российская ракета «Буревестник», испытание которой состоялось на прошлой неделе, имеет безусловные преимущества, заявил президент России Владимир Путин.
Преимущество «Буревестника» в том, что ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подлодки, в 1000 раз меньше, также ядерный реактор, установленный в ракете, запускается «в течение минут и секунд», отметил глава государства.
По словам президента, создание такого вооружения — это прорыв не только в повышении обороноспособности РФ, но и в науке. В частности, ядерные технологии, использованные в «Буревестнике», будут использовать в лунной программе, а электроника уже применяется в космических программах.
Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» и поручил определить её классификацию. При этом говорят, что российские ракетные комплексы «Орешник» и «Буревестник» представляют собой принципиально разные виды вооружения, выполняющие различные стратегические задачи.
