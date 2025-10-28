«Одна такая ракета может наделать много шума»: Картаполов назвал «Буревестник» оружием будущего

Российская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» — это оружие будущего. Об этом в беседе с Life.ru заявил глава думского Комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Это вообще-то оружие будущего. Если одна такая ракета может наделать очень серьёзный отрицательный результат, а представьте, если будет 100 или 500? Вот и делайте выводы сами», — сказал парламентарий.