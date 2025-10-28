Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 октября, 13:46

«Одна такая ракета может наделать много шума»: Картаполов назвал «Буревестник» оружием будущего

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Российская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» — это оружие будущего. Об этом в беседе с Life.ru заявил глава думского Комитета по обороне Андрей Картаполов.

Картаполов — о ракете «Буревестник». Видео © Life.ru

«Это вообще-то оружие будущего. Если одна такая ракета может наделать очень серьёзный отрицательный результат, а представьте, если будет 100 или 500? Вот и делайте выводы сами», — сказал парламентарий.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» и поручил определить её классификацию. Испытание ракеты прошло в соответствии с обязательствами России. Сообщалось, что испытания российской ракеты «Буревестник» выявили технологическое отставание США. Вашингтон в современной гонке вооружений уступает не только Москве, но и Пекину.

Наталья Демьянова
